Стало известно, когда Малком вернётся в строй

СМИ узнали подробности восстановления после травмы вингера "Зенита" Малкома, который не играет с 10 августа.

Напомним, что у звёздного бразильца диагностировали повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра, потребовавшее хирургического вмешательства.

Сообщается, что реабилитацию Малком проходит в Санкт-Петербурге, ответственно относясь к рекомендациям врачей.

Возвращение 22-летнего футболиста в строй ожидается к первому зимнему сбору "Зенита", даты которого пока не разглашаются.

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