Стало известно, когда "Манчестер Юнайтед" предложит контакт Сульшеру

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Стало известно, когда "Манчестер Юнайтед" предложит контакт Сульшеру

"Манчестер Юнайтед" в скором времени предложит Уле Гуннар Сульшеру полноценный контракт. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, о подписании контакта с 46-летним норвежцем будет объявлено во время перерыва на матчи сборных.

Изначально "МЮ" планировал предложить полноценный контракт Сульшеру по окончании сезона, однако после череды успешных матчей английской команды, клуб решил сделать это как можно быстрее.

Норвежец был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера "МЮ" в декабре 2018 года после того, как Жозе Моуринью был уволен. 

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