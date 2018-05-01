Стало известно, когда Манчини возглавит сборную Италии



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини возглавит сборную Италии, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, о назначении специалиста будет объявлено до конца месяца. Первым матчем Манчини в сборной станет товарищеский поединок с Саудовской Аравией, который состоится 28 мая.

Таким образом 53-летний Манчини доработает до конца нынешнего сезона с "Зенитом", а затем стороны расторгнут контракт, который рассчитан до 2020 года.

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