Стало известно, когда Манчини возглавит сборную Италии

Теги италияроберто манчинизенит санкт-петербург

Стало известно, когда Манчини возглавит сборную Италии
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини возглавит сборную Италии, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, о назначении специалиста будет объявлено до конца месяца. Первым матчем Манчини в сборной станет товарищеский поединок с Саудовской Аравией, который состоится 28 мая.

Таким образом 53-летний Манчини доработает до конца нынешнего сезона с "Зенитом", а затем стороны расторгнут контракт, который рассчитан до 2020 года.

Не пропустите: "Зенит" одобрил ведение переговоров Манчини с Итальянской федерацией футбола. | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 35 84
3 Лацио 35 70
4 Рома 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 35 25
20 Беневенто 35 18
Полная таблица

топ-5 тегов