Стало известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал"

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе близок к переход в мадридский "Реал".

Как сообщает Gol, в стане королевского клуба уверены, что французский форвард дебютирует за команду уже 11 сентября, в матче четвертого тура Примеры с "Сельтой", который пройдет на Сантьяго Бернабеу впервые с сезона 2019/20.

Ранее сообщалось, что для перехода Мбаппе в "Реал" уже выполнены все условия.

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