Стало известно, когда Месси прилетит в Париж

1 Теги лионель мессипсж

Стало известно, когда Месси прилетит в ПарижФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси еще не прибыл в Париж, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист сборной Аргентины находится дома с семьей в Барселоне.

Юристы Месси и отец нападающего Хорхе все еще занимаются юридической работой, связанной с официальным контрактом, который вчера прислал ПСЖ.  

Месси прилетит в Париж уже после того, как сделка будет закрыта.

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