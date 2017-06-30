Стало известно, когда Месси продлит контракт с "Барселоной"

Стало известно, когда форвард "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом.

Как сообщает Sport.es, 30-летний аргентинец поставит подпись под новым соглашением 15 июля.

Ожидается, что контракт будет рассчитан до 2021 года. В договоре будет прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

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