Стало известно, когда Месси вернётся на поле

Теги барселоналионель месси

Стало известно, когда Месси вернётся на поле

Лидер "Барселоны" Лионель Месси близок к возвращению на поле. Аргентинец, который сломал руку в матче с "Севильей", провёл первую тренировку после травмы.

Месси пропустили матч Лиги чемпионов с "Интером" (2:0), а также Эль Класико, в котором его команда разгромила "Реал" (5:1). На матч Кубка Короля Лео не поехал - он продолжает восстанавливаться на клубной базе.

По информации испанской прессы, Месси вряд ли сыграет против "Райо Вальекано" в ближайшем туре Ла Лиги, но может выйти на поле в матче с "Интером" в Лиге чемпионов. 

Не пропустите: Ничего личного, просто бизнес: Инфантино, 48 команд на ЧМ и арабские миллионы | soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов