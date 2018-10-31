Стало известно, когда Месси вернётся на поле

Лидер "Барселоны" Лионель Месси близок к возвращению на поле. Аргентинец, который сломал руку в матче с "Севильей", провёл первую тренировку после травмы.

Месси пропустили матч Лиги чемпионов с "Интером" (2:0), а также Эль Класико, в котором его команда разгромила "Реал" (5:1). На матч Кубка Короля Лео не поехал - он продолжает восстанавливаться на клубной базе.

По информации испанской прессы, Месси вряд ли сыграет против "Райо Вальекано" в ближайшем туре Ла Лиги, но может выйти на поле в матче с "Интером" в Лиге чемпионов.

Не пропустите: Ничего личного, просто бизнес: Инфантино, 48 команд на ЧМ и арабские миллионы | soccernews.ru