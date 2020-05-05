Стало известно, когда "Милан" возобновит тренировки
"Милан" планирует в четверг, 7 мая, возобновить тренировки. Об этом сообщает Sky Sport 24.
По данным источника, занятия будут проходить на базе в Миланелло.
Напомним, с 4 мая в Италии частично сняты ограничения карантина, но не все игроки и работники "Милана" пока прошли обследование на коронавирус. "Россонери" сдают ежедневные медицинские тесты в группе из 7-8 человек.
В четверг, все игроки, сдавшие тест смогут приступить к тренировкам. Футболисты будут заниматься на трех полях.
Отмечается, что в клуб пока не прибыл Златан Ибрагимович.
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|Команда
|М
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|26
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|26
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|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
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|5
|Рома
|26
|45
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16