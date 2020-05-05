Стало известно, когда "Милан" возобновит тренировки

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Стало известно, когда "Милан" возобновит тренировки

"Милан" планирует в четверг, 7 мая, возобновить тренировки. Об этом сообщает Sky Sport 24.

По данным источника, занятия будут проходить на базе в Миланелло.

Напомним, с 4 мая в Италии частично сняты ограничения карантина, но не все игроки и работники "Милана" пока прошли обследование на коронавирус. "Россонери" сдают ежедневные медицинские тесты в группе из 7-8 человек.

В четверг, все игроки, сдавшие тест смогут приступить к тренировкам. Футболисты будут заниматься на трех полях.

Отмечается, что в клуб пока не прибыл Златан Ибрагимович. 

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