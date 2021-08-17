Стало известно, когда Модрич завершит карьеру в сборной Хорватии

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Стало известно, когда Модрич завершит карьеру в сборной Хорватии

Фото: твиттер Федерации футбола Хорватии

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич определился со своим будущим в сборной Хорватии.

По информации Marca, футболист, которому в сентябре исполнится 36 лет, решил завершить карьеру в национальной команде после ЧМ-2022.

Напомним, что ближайший мундиаль пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 

Модрич выступает за хорватскую сборную с 2006 года, сыграл 140 матчей, забил 18 голов и сделал 22 ассиста.

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