Стало известно, когда могут уволить Кумана

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Стало известно, когда могут уволить КуманаФото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Будущее главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана в каталонском клубе будет под угрозой лишь в одном случае.

Как сообщает инсайдер Ориоль Доменек, Куман будет уволен со своего поста, если "Барса" не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

В то же время инсайдер Маттео Моретто информирует, что в стане сине-гранатовых полностью доверяют Куману.

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