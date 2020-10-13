Стало известно, когда Мозес может дебютировать за "Спартак"
Нигерийский полузащитник лондонского "Челси" Виктор Мозес может дебютировать за московский "Спартак" через две недели, сообщает Metaratings.
По сведениям источника, дебют игрока может состояться 24 октября в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром". При этом хавбек не сможет принять участие в матче 11-го тура РПЛ с "Химками" и поединке Кубка России с "Енисеем", так как не успеет получить рабочую визу.
Ранее сообщалось, что "Спартак" договорился об аренде 29-летнего Мозеса на год с правом последующего выкупа.
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