Стало известно, когда начнется новый сезон Бундеслиги

Теги бавария мюнхенпадерборн

Стало известно, когда начнется новый сезон Бундеслиги

Новый сезон чемпионата Германии начнется 18 сентября. Об этом сообщил Немецкий футбольный союз (DFB).

Матчи первого тура пройдут с 18 по 21 сентября. Последний тур состоится 22 мая 2021 года.

Начнется же новый сезон в Германии матчами первого раунда национального кубка (11-14 сентября). Финал турнира намечен на 13 мая.

Напомним, в нынешнем сезоне Бундеслиги чемпионом стала "Бавария". Покинули дивизион "Фортуна" и "Падерборн". На их место пришли "Арминия" и "Штугарт".

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