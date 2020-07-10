Стало известно, когда начнется новый сезон Бундеслиги

Новый сезон чемпионата Германии начнется 18 сентября. Об этом сообщил Немецкий футбольный союз (DFB).

Матчи первого тура пройдут с 18 по 21 сентября. Последний тур состоится 22 мая 2021 года.

Начнется же новый сезон в Германии матчами первого раунда национального кубка (11-14 сентября). Финал турнира намечен на 13 мая.

Напомним, в нынешнем сезоне Бундеслиги чемпионом стала "Бавария". Покинули дивизион "Фортуна" и "Падерборн". На их место пришли "Арминия" и "Штугарт".

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