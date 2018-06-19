Стало известно, когда начнётся новый сезон Серии А

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Стало известно, когда начнётся новый сезон Серии А

Стало известно, когда начнётся новый сезон итальянской Серии А.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, турнир стартует 19 августа и продлится до 26 мая 2019 года.

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15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
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