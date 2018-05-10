Стало известно, когда начнётся следующий сезон Примеры

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Стало известно, когда начнётся следующий сезон Примеры

Стало известно, когда начнётся следующий сезон испанской Примеры.

Как сообщает Sport.es, розыгрыш турнира сезона 2018/19 стартует 18 августа, а завершится 26 мая.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
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