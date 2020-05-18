Стало известно, когда начнется следующий сезон РПЛ

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Стало известно, когда начнется следующий сезон РПЛ

Журналист Сергей Егоров сообщил "РБ-Спорту", что следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа. 

Таким образом, сезон-2020/2021 начнется спустя 10 дней после окончания чемпионата-19/20 и спустя неделю после финала Кубка России-19/20.

Напомним, розыгрыш РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона намечен на 21 июня.

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