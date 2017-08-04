Стало известно, когда Неймар дебютирует за ПСЖ

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Стало известно, когда Неймар дебютирует за ПСЖ

Новичок ПСЖ Неймар сможет дебютировать за парижский клуб только на следующей неделе, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 25-летний бразилец будет представлен в качестве игрока ПСЖ перед домашним матчем первого тура Лиги 1 против "Амьена", который состоится завтра.

Однако сыграть за свою новую команду Неймар сможет только 13 августа в поединке второго тура чемпионата Франции против "Генгама".

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