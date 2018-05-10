Стало известно, когда Неймар перейдет в "Реал"

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Стало известно, когда Неймар перейдет в "Реал"Le Parisien гарантирует, что ближайшим летом ведущий форвард ПСЖ Неймар не будет менять клубную прописку.

По сведениям издания, переход бразильца в мадридский "Реал", несмотря на его недовольство жизнью в Париже, состоится уже по окончанию следующего сезона.

Отметим, что испанская пресса утверждает, что Неймар может перебраться в Мадрид еще до старта Чемпионата Мира в России.

Не пропустите: "Реал" уже начал вести переговоры с Неймаром. | soccernews.ru

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