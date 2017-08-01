Стало известно, когда Неймар пройдёт медобследование в ПСЖ

Теги псжбарселонанеймар

Стало известно, когда Неймар пройдёт медобследование в ПСЖ

Форвард "Барселоны" Неймар прибудет в Париж на ближайших выходных, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, грядущий визит 25-летнего бразильца в французскую столицу обусловлен необходимостью пройти медобследование перед переходом в ПСЖ.

Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в понедельник, 7 августа.

Не пропустите: "Барселона" готова снизить сумму отступных за Неймара, но при одном условии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов