Стало известно, когда Неймар пройдёт медобследование в ПСЖ

Форвард "Барселоны" Неймар прибудет в Париж на ближайших выходных, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, грядущий визит 25-летнего бразильца в французскую столицу обусловлен необходимостью пройти медобследование перед переходом в ПСЖ.

Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в понедельник, 7 августа.

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