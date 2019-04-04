Стало известно, когда Неймар сможет принять участие в матче

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Стало известно, когда Неймар сможет принять участие в матче

Форвард ПСЖ Неймар впервые за долгое время тренировался с мячом.

Сообщается, что снова увидеть бразильца на поле мы сможем 21 апреля в игре ПСЖ - "Монако". Напомним, что Неймар восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости, полученной им в январе этого года.

В этом сезоне на счету Неймара 20 забитых мячей и 9 ассистов в 23 играх.

После 30 туров ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на 20 очков.

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