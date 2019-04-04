Стало известно, когда Неймар сможет принять участие в матче
Форвард ПСЖ Неймар впервые за долгое время тренировался с мячом.
Сообщается, что снова увидеть бразильца на поле мы сможем 21 апреля в игре ПСЖ - "Монако". Напомним, что Неймар восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости, полученной им в январе этого года.
В этом сезоне на счету Неймара 20 забитых мячей и 9 ассистов в 23 играх.
После 30 туров ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на 20 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|80
|2
|Лилль
|30
|60
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Сент-Этьен
|30
|49
|5
|Марсель
|30
|48
|6
|Реймс
|30
|46
|7
|Монпелье
|30
|45
|8
|Ницца
|30
|44
|9
|Страсбур
|30
|42
|10
|Ренн
|29
|41
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|29
|37
|13
|Бордо
|30
|35
|14
|Тулуза
|30
|32
|15
|Нант
|29
|31
|16
|Монако
|30
|30
|17
|Амьен
|30
|30
|18
|ФК Кан
|30
|23
|19
|Генгам
|30
|22
|20
|Дижон
|30
|21