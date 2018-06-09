Стало известно, когда Неймар собирается перейти в "Реал"

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Стало известно, когда Неймар собирается перейти в "Реал"

Стало известно, когда нападающий ПСЖ Неймар собирается перейти в мадридский "Реал".

Как сообщает AS, бразилец понимает, что этим летом руководство парижан не отпустит его в королевский клуб, поэтому он планирует перебраться на "Сантьяго Бернабеу" через год.

По информации издания, Неймар уже оповестил представителей "Реала" о своих намерениях.

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