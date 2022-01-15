Стало известно, когда Неймар вернётся на поле

Фото инстаграм Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар близок к возвращению в строй после растяжения связок левого голеностопа.

По информации RMC Sport, в планах звёздного футболиста вернуться на поле 6 февраля.

В этот день парижане сыграют на выезде с "Лиллем" в рамках 23-го тура чемпионата Франции.

Из-за травмы Неймар не играет с 28 ноября. В текущем сезоне 29-летний бразилец провёл за ПСЖ 14 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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