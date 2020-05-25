Стало известно, когда новый тренер "Локомотива" прилетит в Москву

1 Теги локомотив москвамарко николич

Стало известно, когда новый тренер "Локомотива" прилетит в Москву

Новый наставник московского "Локомотива" Марко Николич прилетит в Москву до конца этой недели, сообщает "СЭ".

Напомним, что "железнодорожники" уже возобновили тренировочный процесс под руководством Олега Пашинина.

40-летний серб сменил у руля команды легендарного Юрия Сёмина, с которым клуб не продлил контракт.

Соглашение Николича с "Локомотивом" рассчитано на два сезона с опцией продления еще на два года.

Не пропустите: Бышовец рассказал, какие проблемы будут у Николича в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
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