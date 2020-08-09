Стало известно, когда о трансфере Виллиана в "Арсенал" будет официально объявлено

Теги челсиарсенал лондонвиллиантрансферы

Стало известно, когда о трансфере Виллиана в "Арсенал" будет официально объявлено

О трансфере Виллиана из "Челси" в "Арсенал" в скором времени будет официально объявлено. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 32-летний футболист станет игроком лондонского клуба на следующей неделе. Он подпишет контракт с "канонирами" до 2023 года. Возможно, в соглашении будет присутствовать опция продления еще на один сезон.

В составе "Челси" Виллиан провел 339 матчей во всех турнирах, забил 63 гола и отдал 62 результативные передачи. Ранее играл за "Коринтианс", "Шахтер" и "Анжи". За сборную Бразилии сыграл 70 матчей и забил девять голов.

Не пропустите: Педро объявил о своем уходе из "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России"

Леонид Федун: "Спартак" снимается с чемпионата России"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов