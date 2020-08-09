Стало известно, когда о трансфере Виллиана в "Арсенал" будет официально объявлено

О трансфере Виллиана из "Челси" в "Арсенал" в скором времени будет официально объявлено. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 32-летний футболист станет игроком лондонского клуба на следующей неделе. Он подпишет контракт с "канонирами" до 2023 года. Возможно, в соглашении будет присутствовать опция продления еще на один сезон.

В составе "Челси" Виллиан провел 339 матчей во всех турнирах, забил 63 гола и отдал 62 результативные передачи. Ранее играл за "Коринтианс", "Шахтер" и "Анжи". За сборную Бразилии сыграл 70 матчей и забил девять голов.

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