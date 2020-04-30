Стало известно, когда обсудят возобновление чемпионата России

Заседание РФС по решению возобновить сезон РПЛ состоится 15 мая.

На совещании будут обсуждаться актуальные вопросы, а также возобновление чемпионата России.

Ранее сообщалось, что РФС и РПЛ рассматривают две возможные даты рестарта сезона: 21 и 28 июля, при этом 8 туров должны быть проведены до конца июля.

ФНЛ и ПФЛ, скорее всего, будет досрочно завершен.

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