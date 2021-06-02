Стало известно, когда объявят итоговый состав сборной России на Евро-2020

Фото твиттер сборной России

Сегодня будет опубликована окончательная заявка сборной России для участия в финальном турнире Евро-2020.

Сообщается, что итоговый состав объявят в 10:00 по московскому времени в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что изначально в национальную команду были вызваны 30 футболистов, четверо из них на континентальное первенство не поедут.

Россияне на групповом этапе Евро-2020 сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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