Стало известно, когда объявят состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

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Стало известно, когда объявят состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров заявил, что 26 августа будет объявлен состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 со сборными Шотландии и Казахстана.

"Список игроков национальной сборной России, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном, будет обнародован в понедельник, 26 августа. Это наша стандартная практика — объявлять состав за неделю до сбора. Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб", - приводят слова Владимирова российские СМИ.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября. Поединок Россия — Казахстан пройдет 9 сентября.

После 4 туров Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав девять очков. Казахстан и Шотландия делят 3-4 места, имея в активе по шесть очков.

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