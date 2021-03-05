Стало известно, когда Олега Романцева выпишут из больницы после операции на сердце

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев поделиллся новостями о своем состоянии после инфаркта и операции на сердце, также стало известно когда его выпишут из больницы.

"Сегодня было много различных процедур, обследований. Их результаты будут готовы во вторник, 9 марта. Чувствую себя хорошо, настрой тоже очень хороший, думал, что уже сегодня выпишусь. Но врачи решили, что нужно дождаться всех заключений, только потом выписывать", — приводит слова Романцева Sport24.

Напомним, Романцева госпитализировали утром 2 марта. Позже появилась информация, что легенде "красно-белых" была проведена операция на сердце.