Стало известно, когда Олега Романцева выпишут из больницы после операции на сердце

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Стало известно, когда Олега Романцева выпишут из больницы после операции на сердцеБывший тренер "Спартака" Олег Романцев поделиллся новостями о своем состоянии после инфаркта и операции на сердце, также стало известно когда его выпишут из больницы.

"Сегодня было много различных процедур, обследований. Их результаты будут готовы во вторник, 9 марта. Чувствую себя хорошо, настрой тоже очень хороший, думал, что уже сегодня выпишусь. Но врачи решили, что нужно дождаться всех заключений, только потом выписывать", — приводит слова Романцева Sport24.

Напомним, Романцева госпитализировали утром 2 марта. Позже появилась информация, что легенде "красно-белых" была проведена операция на сердце.

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