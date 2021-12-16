Стало известно, когда Педри и Фати смогут сыграть за "Барселону"
Фото твиттер total Barça
СМИ узнали дату возвращения на поле футболистов "Барселоны" Педри и Ансу Фати.
По информации Mundo Deportivo, ожидается, что оба игрока смогут принять участие в матче 19-го тура Ла Лиги против "Мальорки".
Напомним, что Педри восстанавливается после мышечной травмы квадрицепса, а Фати - после повреждения двуглавой мышцы левого бедра.
"Барса" сыграет на выезде с "Мальоркой" 2 января в 23:00 по московскому времени.
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|М
|О
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|Реал Мадрид
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
|16
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