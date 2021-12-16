Стало известно, когда Педри и Фати смогут сыграть за "Барселону"

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СМИ узнали дату возвращения на поле футболистов "Барселоны" Педри и Ансу Фати.

По информации Mundo Deportivo, ожидается, что оба игрока смогут принять участие в матче 19-го тура Ла Лиги против "Мальорки".

Напомним, что Педри восстанавливается после мышечной травмы квадрицепса, а Фати - после повреждения двуглавой мышцы левого бедра.

"Барса" сыграет на выезде с "Мальоркой" 2 января в 23:00 по московскому времени.

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