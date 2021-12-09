Стало известно, когда Пеле выпишут из больницы
Фото инстаграм Пеле
Легендарный бразильский футболист Пеле покинет больницу до конца текущей недели.
Его дочь Келли Насименту сообщила, что отец будет выписан через два-три дня.
Напомним, что 81-летний бразилец был госпитализирован в четверг для планового лечения после операции.
В сентябре этого года Пеле прооперировали в связи с необходимостью удалить опухоль в толстой кишке.
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