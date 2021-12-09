Стало известно, когда Пеле выпишут из больницы

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Легендарный бразильский футболист Пеле покинет больницу до конца текущей недели.

Его дочь Келли Насименту сообщила, что отец будет выписан через два-три дня.

Напомним, что 81-летний бразилец был госпитализирован в четверг для планового лечения после операции.

В сентябре этого года Пеле прооперировали в связи с необходимостью удалить опухоль в толстой кишке.

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