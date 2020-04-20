Стало известно, когда планируют возобновить чемпионат Франции

Профессиональная футбольная лига Франции рассказала о планах возобновления сезона Лиги 1 и Лиги 2.

Возможная дата начала розыгрыша - 17 июня. Сезон можно будет закончить до 25 июля.

На данный момент организация в настоящее время ожидает рекомендаций от правительства и УЕФА.

Напомним, все спортивные мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса.

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