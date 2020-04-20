Стало известно, когда планируют возобновить чемпионат Франции
Профессиональная футбольная лига Франции рассказала о планах возобновления сезона Лиги 1 и Лиги 2.
Возможная дата начала розыгрыша - 17 июня. Сезон можно будет закончить до 25 июля.
На данный момент организация в настоящее время ожидает рекомендаций от правительства и УЕФА.
Напомним, все спортивные мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса.
А еще: В низших лигах Франции сезон досрочно завершен| http://soccernews.ru
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|Лилль
|28
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|Реймс
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|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
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|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
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|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13