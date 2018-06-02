Стало известно, когда Почеттино ответит на предложение "Реала"
"Реал" контактировал с агентом наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Как сообщает Marca, аргентинский специалист попросил предоставить ему пять дней для обдумывания предложения "Реала". Таким образом, на следующей неделе мы узнаем ответ Почеттино.
Напомним, что соглашение тренера с лондонским клубом действует до лета 2023 года.
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