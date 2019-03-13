Стало известно, когда пройдет матч "Лион" - "Монпелье"

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Стало известно, когда пройдет матч "Лион" - "Монпелье"

Стало известно, когда пройдет матч 29-го тура чемпионата Франции "Лион" - "Монпелье". Об этом сообщает пресс-служба Лиги 1.

По данным источника, встреча пройдет 17 марта и начнется в 16:30 (мск).

Изначально матч должен был пройти 16 марта, однако из-за марша по случаю международного дня борьбы против расизма и насилия его перенесли.

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