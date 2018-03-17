Стало известно, когда пройдет перенесенное миланское дерби

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Стало известно, когда пройдет перенесенное миланское дерби

Миланское дерби состоится 4 апреля, сообщает Football Italia.

Напомним, что изначально матч должен был пройти 4 марта, но игра была перенесена в связи со смертью Давиде Астори.

Отметим, что на данный момент "Интер" занимает 5-ю позицию, опережая "Милан", который идет на 6-м месте, на 5 очков.

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