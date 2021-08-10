Стало известно, когда пройдет первая пресс-конференция Месси в качестве игрока ПСЖ

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

ПСЖ объявил о том, что пресс-конференция посвященная Месси пройдет 11 августа на стадионе "Парк де Пренс" и начнется в 11:00 по центрально-европейскому времени (12:00 по московскому).

Клубное телевидение начнет трансляцию с 10 часов утра по местному времени.

Ранее парижане объявили о трансфере аргентинского футболиста.

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