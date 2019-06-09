Стало известно, когда пройдет решающее медобследование Менди в "Реале"

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Стало известно, когда пройдет решающее медобследование Менди в "Реале"

"Реал" все еще не завершил трансфер защитника "Лиона" Ферлана Менди.

Напомним, что на предварительном медобследовании у футболиста выявили проблемы с бедром.

Как сообщает AS, "Реал" проведет решающий медосмотр, который состоится 12 июня. Отмечается, что игрок спокойно относится к этой ситуации и надеется, что переход в мадридский клуб будет завершен.

В минувшем сезоне Менди провел 44 игры, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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