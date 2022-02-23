Стало известно, когда пройдет второе "Эль-Класико" сезона в Ла Лиге

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Стало известно, когда пройдет второе "Эль-Класико" сезона в Ла Лиге

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

Ла Лига окончательно утвердила расписание 29-го тура чемпионата Испании. Именно в этом туре состоится второе в сезоне Ла Лиги "Эль-Класико" между мадридским "Реалом" и "Барселоной".

Так, очная встреча грандов Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" состоится 20 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне "Реал" после 25 сыгранных матчей имеет в своем активе 57 очков и идет на первом месте. "Барселона" в свою очередь располагается на четвертой позиции после 24 игр, набрав 42 очка.

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1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
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17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
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