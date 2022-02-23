Стало известно, когда пройдет второе "Эль-Класико" сезона в Ла Лиге

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

Ла Лига окончательно утвердила расписание 29-го тура чемпионата Испании. Именно в этом туре состоится второе в сезоне Ла Лиги "Эль-Класико" между мадридским "Реалом" и "Барселоной".



Так, очная встреча грандов Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" состоится 20 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

#ElClásico



⚽ Jornada 29

Domingo 20 de marzo

⌚ 21:00 horas

Santiago Bernabéu



❤ El será ________. #LaLigaSantander pic.twitter.com/VrpxI1KvFk — LaLiga (@LaLiga) February 23, 2022

В нынешнем сезоне "Реал" после 25 сыгранных матчей имеет в своем активе 57 очков и идет на первом месте. "Барселона" в свою очередь располагается на четвертой позиции после 24 игр, набрав 42 очка.

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