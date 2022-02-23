Стало известно, когда пройдет второе "Эль-Класико" сезона в Ла Лиге
Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен
Ла Лига окончательно утвердила расписание 29-го тура чемпионата Испании. Именно в этом туре состоится второе в сезоне Ла Лиги "Эль-Класико" между мадридским "Реалом" и "Барселоной".
Так, очная встреча грандов Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" состоится 20 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
#ElClásico— LaLiga (@LaLiga) February 23, 2022
⚽ Jornada 29
Domingo 20 de marzo
⌚ 21:00 horas
Santiago Bernabéu
❤ El será ________. #LaLigaSantander pic.twitter.com/VrpxI1KvFk
В нынешнем сезоне "Реал" после 25 сыгранных матчей имеет в своем активе 57 очков и идет на первом месте. "Барселона" в свою очередь располагается на четвертой позиции после 24 игр, набрав 42 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14