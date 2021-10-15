Стало известно, когда пройдет жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски назвал дату жеребьевки стыковых игр европейского отбора ЧМ-2022.

По его сведениям, жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе.

Напомним, что за два тура до конца отбора сборная России возглавляет группу, опережая Хорватию на два очка. Первое место дает прямую путевку на Чемпионат Мира.

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