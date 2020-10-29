Стало известно, когда пройдут выборы нового президента "Барселоны"

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Стало известно, когда пройдут выборы нового президента "Барселоны"

СМИ узнали ориентировочную дату проведения выборов нового президента "Барселоны".

По информации Marca, голосование с высокой долей вероятности состоится в марте 2021 года.

Раньше выборы, скорее всего, не пройдут из-за пандемии и жёстких антикоронавирусных мер женералитета Каталонии.

Напомним, что во вторник пост президента "Барсы" покинул Жозеп Бартомеу. Руководить клубом на временной основе будет Карлес Тускетс.

Не пропустите: Бартомеу рассказал об оскорблениях и угрозах от фанатов "Барселоны". | http://soccernews.ru
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