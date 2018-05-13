Стало известно, когда ПСЖ объявит имя нового тренера

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в скором времени объявит имя нового тренера.

"Очень скоро вы узнаете имя нового тренера. Возможно, в воскресенье, а может, в понедельник. Сейчас я сказать не могу" - приводит слова Аль-Хелаифи Lequipe.

Ранее сообщалось, что ПСЖ могут возглавить Арсен Венгер или Томас Тухель.

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