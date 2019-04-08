Стало известно, когда Рабьо возобновит тренировки с ПСЖ

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Стало известно, когда Рабьо возобновит тренировки с ПСЖ

Напряжённость в отношениях между руководством ПСЖ и полузащитником Адрианом Рабьо снижается, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, боссы парижан разрешили футболисту вернуться к тренировкам с командой. Это произойдёт в среду, 10 апреля.

Напомним, что ПСЖ отстранил 24-летнего француза от работы с основной в середине марта.

По окончании текущего сезона Рабьо станет свободным агентом и перейдёт в другой клуб бесплатно.

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