Стало известно, когда Рамос вернется в строй

Теги псжсерхио рамостравмы

Стало известно, когда Рамос вернется в строй Фото: инстаграм Серхио Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос пропустит ближайшую игру против "Нанта".

Как сообщает Le Parisien, 35-летний испанец также может пропустить игру с "Сент-Этьеном", которая состоится 26 февраля.

Ожидается, что Рамос вернется в общую группу уже на следующей неделе. Однако ему нужно будет набрать форму для возвращения на поле.

В этом сезоне Рамос принял участие в пяти матчах и забил один гол.

Читайте также: Рамос рассказал о трудностях адаптации в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Поражение "Зенита", осечка "Барселоны", фиаско "Боруссии": все результаты Лиги Европы 17 февраля

Поражение "Зенита", осечка "Барселоны", фиаско "Боруссии": все результаты Лиги Европы 17 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов