Стало известно, когда Рамос вернется в строй
Фото: инстаграм Серхио Рамоса
Защитник ПСЖ Серхио Рамос пропустит ближайшую игру против "Нанта".
Как сообщает Le Parisien, 35-летний испанец также может пропустить игру с "Сент-Этьеном", которая состоится 26 февраля.
Ожидается, что Рамос вернется в общую группу уже на следующей неделе. Однако ему нужно будет набрать форму для возвращения на поле.
В этом сезоне Рамос принял участие в пяти матчах и забил один гол.
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|Монпелье
|28
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|Монако
|28
|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
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|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
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|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
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|23
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|Тулуза
|28
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