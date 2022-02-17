Стало известно, когда Рамос вернется в строй

Фото: инстаграм Серхио Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос пропустит ближайшую игру против "Нанта".

Как сообщает Le Parisien, 35-летний испанец также может пропустить игру с "Сент-Этьеном", которая состоится 26 февраля.

Ожидается, что Рамос вернется в общую группу уже на следующей неделе. Однако ему нужно будет набрать форму для возвращения на поле.

В этом сезоне Рамос принял участие в пяти матчах и забил один гол.

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