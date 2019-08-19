Стало известно, когда рассмотрят ходатайство Кокорина и Мамаева

Ходатайство нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника Павла Мамаева будет рассмотрено 6 сентября в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области

Начало слушания - в 9:00 (мск).

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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