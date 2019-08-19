Стало известно, когда рассмотрят ходатайство Кокорина и Мамаева

Теги александр кокоринпавел мамаевзенит санкт-петербургкраснодар

Стало известно, когда рассмотрят ходатайство Кокорина и Мамаева

Ходатайство нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника Павла Мамаева будет рассмотрено 6 сентября в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области

Начало слушания - в 9:00 (мск).

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

А еще: Тарасов - о Кокорине и Мамаеве: "Поступили, как придурки, но само наказание - перебор"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, сколько Коутиньо за год заработает в "Баварии"

Стало известно, сколько Коутиньо за год заработает в "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Ростов Ростов 6 11
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
6 Рубин Рубин 6 10
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
8 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов