Стало известно, когда Рауль возглавит "Кастилью"

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Стало известно, когда Рауль возглавит "Кастилью"

СМИ узнали, когда легенда "Реала" Рауль Гонсалес станет главным тренером "Кастильи".

Сообщается, что 41-летний испанец возглавит фарм-клуб "бланкос" после 14 июня, когда завершит тренерский курс "UEFA Pro License".

Напомним, что у руля "Кастильи" Рауль сменит Маноло Диаса.

Форвард отдал "Реалу" 16 лет своей карьеры - с 1994 по 2010 год, сыграл 741 матч и забил 325 голов.

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