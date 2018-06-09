Стало известно, когда "Реал" объявит имя нового тренера

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Стало известно, когда "Реал" объявит имя нового тренера

В ближайшее время мы узнаем имя нового наставника мадридского "Реала".

Как сообщает AS, "сливочные" намерены определиться с тренером до старта Чемпионата Мира. Спешка связана с тем, что клубу необходимо начать планировать предсезонную подготовку и трансферную политику на лето.

Напомним, что Зинедин Зидан покинул пост тренера "Реала" после двух лет работы в клубе.

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