Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Эдена Азара

"Реал" официально объявит о переходе игрока "Челси" Эдена Азара после финала Лиги Европы, пишет L'Equipe.

По данным издания, трансфер бельгийского полузащитника уже согласован. "Реал" заплатит "Челси" около 100 миллионов евро за переход 28-летнего игрока.

Контракт Азара с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года.



Бельгиец защищает цвета "Челси" с 2012 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 37 матчах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

Финал Лиги Европы, где сыграют "Челси" и "Арсенал", состоится 29 мая в Баку.

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