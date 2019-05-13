Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Эдена Азара
"Реал" официально объявит о переходе игрока "Челси" Эдена Азара после финала Лиги Европы, пишет L'Equipe.
По данным издания, трансфер бельгийского полузащитника уже согласован. "Реал" заплатит "Челси" около 100 миллионов евро за переход 28-летнего игрока.
Контракт Азара с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года.
Бельгиец защищает цвета "Челси" с 2012 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 37 матчах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.
Финал Лиги Европы, где сыграют "Челси" и "Арсенал", состоится 29 мая в Баку.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
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|Фулхэм
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|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
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