Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Мбаппе
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в скором времени заключит контракт с мадридским "Реалом", пишет AS.
По сведениям издания, королевский клуб намерен объявить о переходе звёздного новичка после 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, что в первом раунде плей-офф главного еврокубка "Реал" сыграет как раз с ПСЖ. Матчи состоятся 15 февраля и 9 марта.
Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2022 года, и он отказывается его продлевать.
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Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Мбаппе
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