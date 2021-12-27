Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Мбаппе

1 Теги килиан мбаппереал мадридпсжтрансферы

Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в скором времени заключит контракт с мадридским "Реалом", пишет AS.

По сведениям издания, королевский клуб намерен объявить о переходе звёздного новичка после 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что в первом раунде плей-офф главного еврокубка "Реал" сыграет как раз с ПСЖ. Матчи состоятся 15 февраля и 9 марта.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2022 года, и он отказывается его продлевать.

Не пропустите: "Реал" предложит "Челси" громкий обмен игроками. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

А кто же будет играть на семифабержового карлана - наивеличайшего и наинопланетнейшего?

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" утратила интерес к двум футболистам из АПЛ

"Барселона" утратила интерес к двум футболистам из АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов