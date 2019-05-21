Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Кристиана Эриксена

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Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Кристиана Эриксена

"Реал" официально объявит о трансфере полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена после финальной игры Лиги чемпионов, пишет El Chiringuito. 

Ранее стало известно, что 27-летний игрок уже согласовал все детали контракта с мадридским клубом. Его соглашение со "шпорами" действует до лета 2020 года.

Эриксен стал игроком "Тоттенхэма" летом 2013 года, перейдя из "Аякса" за 13,5 миллиона евро. В закончившемся сезоне футболист участвовал в 35 матчах в АПЛ, забив 8 голов и сделав 12 голевых передач.

Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" пройдет 1 июня в Мадриде. Начало - в 22:00 (мск).

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Пьянь

Не трогайте Эриксена, берите Погба))

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