Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Кристиана Эриксена
"Реал" официально объявит о трансфере полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена после финальной игры Лиги чемпионов, пишет El Chiringuito.
Ранее стало известно, что 27-летний игрок уже согласовал все детали контракта с мадридским клубом. Его соглашение со "шпорами" действует до лета 2020 года.
Эриксен стал игроком "Тоттенхэма" летом 2013 года, перейдя из "Аякса" за 13,5 миллиона евро. В закончившемся сезоне футболист участвовал в 35 матчах в АПЛ, забив 8 голов и сделав 12 голевых передач.
Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" пройдет 1 июня в Мадриде. Начало - в 22:00 (мск).
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|38
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|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
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|Вулверхэмптон
|38
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|Эвертон
|38
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|9
|Лестер Сити
|38
|52
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|Вест Хэм Юнайтед
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|52
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|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Борнмут
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|45
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|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Кардифф Сити
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