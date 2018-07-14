Стало известно, когда "Реал" представит Винисиуса Жуниора

Стало известно, когда мадридский "Реал" представит своего новичка Винисиуса Жуниора.

Как сообщает Marca, презентация бразильского нападающего состоится в четверг, 19 июля.

Напомним, что "Реал" купил Винисиуса ещё в 2017 году, однако из-за возраста футболист смог присоединиться к королевскому клубу только сейчас.

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