Стало известно, когда решится будущее Асенсио в "Реале"

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Стало известно, когда решится будущее Асенсио в "Реале" Фото: соцсети Асенсио

"Реал" планирует в апреле провести переговоры с хавбеком Марко Асенсио о его будущем в клубе.

Как сообщает Marca, у игрока в приоритете продление контракта, который истекает летом 2023 года. Если переговоры сорвутся, то "Реал" постарается продать испанца, чтобы он не ушел бесплатно по истечении соглашения.

Отмечается, что на Асенсио претендует немало клубов, однако сначала он дождется предложения от "Реала".

В этом сезоне на счету Асенсио 10 голов и один ассист в 33 матчах.

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