Стало известно, когда решится судьба Почеттино в ПСЖ
Фото: инстаграм Почеттино\Автор неизвестен
Будущее аргентинского тренера "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино остается неопределенным.
Как сообщает издание RMC Sport, парижане не будут принимать никаких решений относительно будущего аргентинца в течение следующих двух недель, пока большинство игроков находятся в отпуске за сборную.
По информации источника, владельцы клуба не хотят оставлять этот вопрос неопределенным на долгое время и поэтому, вероятно, будут действовать после международного перерыва в апреле.
Отмечается, что решение об увольнении аргентинца и его штаба может стоить ПСЖ 20 миллионов евро.
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|Лион
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13