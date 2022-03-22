Стало известно, когда решится судьба Почеттино в ПСЖ

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Будущее аргентинского тренера "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино остается неопределенным.

Как сообщает издание RMC Sport, парижане не будут принимать никаких решений относительно будущего аргентинца в течение следующих двух недель, пока большинство игроков находятся в отпуске за сборную.

По информации источника, владельцы клуба не хотят оставлять этот вопрос неопределенным на долгое время и поэтому, вероятно, будут действовать после международного перерыва в апреле.

Отмечается, что решение об увольнении аргентинца и его штаба может стоить ПСЖ 20 миллионов евро.

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